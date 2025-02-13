На Херсонщині росіяни вбили одну людину та вісьмох поранили

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Російська армія минулої доби завдала ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією області 1 "Shahed-131/136".

Нагадаємо, минулого вечора та ночі росіяни обстріляли Нікопольщину з різного озброєння. Побиті 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінії електропередач і газогін.