17:52  12 лютого
Німеччина готова повертати в Україну чоловіків, які намагались уникнути мобілізації
17:09  12 лютого
Потепліє, але не всюди. Синоптикиня дала прогноз на 13 лютого
18:30  12 лютого
До 30 тисяч пачок щодня: у Хмельницькому ліквідували масштабну підпільну тютюнову фабрику
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 09:30

На Херсонщині росіяни вбили одну людину та вісьмох поранили

13 лютого 2025, 09:30
Читайте также на русском языке
фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російська армія минулої доби завдала ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над територією області 1 "Shahed-131/136".

Нагадаємо, минулого вечора та ночі росіяни обстріляли Нікопольщину з різного озброєння. Побиті 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінії електропередач і газогін.

Херсонська область атака окупанти загиблий поранення цивільні
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
Росіяни атакували дронами Суми
13 лютого 2025, 09:49
Трамп зробив заяву про поступки та обмін територіями України
13 лютого 2025, 09:36
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
13 лютого 2025, 08:59
Росіяни обстріляли Нікопольщину з різного озброєння: наслідки атаки
13 лютого 2025, 08:43
У Києві різко погіршилася якість повітря
13 лютого 2025, 08:23
Європа хоче бути за столом переговорів про припинення війни Росії проти України
13 лютого 2025, 08:19
Стали відомі втрати росіян за останню добу
13 лютого 2025, 08:02
Упродовж доби росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область
13 лютого 2025, 07:51
Спецпредставник Дональда Трампа відвідає Україну: коли чекати на візит
13 лютого 2025, 07:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »