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22 січня 2025, 16:26

Окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку на Херсонщині: є поранені

22 січня 2025, 16:26
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку Херсонської області

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.

"Російські війська обстріляли Благовіщенське. Під ворожий удар потрапив 76-річний чоловік, який перебував на вулиці”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у чоловіка вибухова травма, контузія та уламкове поранення плеча.Потерпілого доставили в лікарню для надання меддопомоги.

"Опівдні російські окупанти з артилерії вдарили по Білозерці. Внаслідок обстрілу 30-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", – повідомили в ОВА.

Зазначається, що бригада "швидкої" надала потерпілому допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці 22 січня окупаційні війська знову атакували Херсон безпілотником. Внаслідок вибуху постраждала жінка.

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