Окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку Херсонської області
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.
"Російські війська обстріляли Благовіщенське. Під ворожий удар потрапив 76-річний чоловік, який перебував на вулиці”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у чоловіка вибухова травма, контузія та уламкове поранення плеча.Потерпілого доставили в лікарню для надання меддопомоги.
"Опівдні російські окупанти з артилерії вдарили по Білозерці. Внаслідок обстрілу 30-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", – повідомили в ОВА.
Зазначається, що бригада "швидкої" надала потерпілому допомогу на місці.
Нагадаємо, вранці 22 січня окупаційні війська знову атакували Херсон безпілотником. Внаслідок вибуху постраждала жінка.