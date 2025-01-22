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22 січня 2025, 15:25

Окупанти вдарили безпілотником по Херсону: постраждала жінка

22 січня 2025, 15:25
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У середу вранці, 22 січня, окупаційні війська РФ знову атакували Херсон безпілотником. Внаслідок вибуху постраждала жінка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники атакували місто близько 08:30.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 46-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення рук та ніг", — йдеться у повідомленні.

Наразі лікарі надають потерпілій необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у лікарні помер чоловік, який постраждав через атаку російського дрона на Херсон 21 січня.

війна Херсонська ОДА Херсон дрон БПЛА постраждала вибухівка
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