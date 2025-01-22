Оккупанты обстреляли Благовещенское и Белозерку в Херсонской области: есть раненые
Российские оккупанты обстреляли Благовещенское и Белозерку Херсонской области
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.
"Русские войска обстреляли Благовещенское. Во вражеский удар попал 76-летний мужчина, находившийся на улице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины взрывная травма, контузия и обломочное ранение плеча. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
"В полдень российские оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке. В результате обстрела 30-летний мужчина получил взрывную травму и контузию", – сообщили в ОВА.
Отмечается, что бригада "скорой" оказала пострадавшему помощь на месте.
Напомним, утром 22 января оккупационные войска снова атаковали Херсон беспилотником. В результате взрыва пострадала женщина.