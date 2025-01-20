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С самого утра 20 января русские войска покрыли огнем село Степановка Херсонского района.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Под прицелом оказался жилой дом. В результате "прилета" во двор в доме разбило крышу, фасад, выбило стекла.

В больницу доставили 39-летнюю женщину, попавшую под вражеский удар. У нее диагностировали взрывную травму, контузию и обломочное ранение голени.

Напомним, в Херсонской области за прошедшие сутки из-за российских ударов один человек погиб и еще двое получили ранения.