Россияне атаковали Херсон беспилотником: ранен мужчина

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 10 января, российские оккупанты атаковали Херсон дроном. В результате вражеского удара пострадал гражданский

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Известно, что захватчики ударили по Херсону около 10:00.

"Минно-взрывную травму и обломочное ранение спины получил 43-летний мужчина. Он доставлен в больницу для оказания медпомощи", – говорится в сообщении.

Роман Мрочко констатировал, что, к сожалению, ликвидация последствий российских обстрелов Херсона – непрерывный процесс. Он показал, как в городе наводят порядок после очередной атаки российских террористов.

Напомним, в Херсонской области за сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 16 человек ранены.