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26 грудня 2024, 13:32

Окупанти обстріляли село на Херсонщині: поранений чоловік

26 грудня 2024, 13:32
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В четвер, 26 грудня, близько 11:15 російські військові обстріляли село Дар'ївка на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Через ворожу атаку постраждав 48-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкове поранення шиї та ніг. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.

Лікарі оцінюють стан чоловіка як середньої тяжкості.

Нагадаємо, впродовж 25 грудня окупанти атакували 27 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів двоє цивільних дістали поранення.

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