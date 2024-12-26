Оккупанты обстреляли село на Херсонщине: раненый мужчина
В четверг, 26 декабря, около 11:15 российские военные обстреляли село Дарьевка Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Из-за вражеской атаки пострадал 48-летний мужчина. Он получил взрывную травму, обломочное ранение шеи и ног. Пострадавший находится в больнице.
Врачи оценивают состояние мужчины как средней тяжести.
Напомним, в течение 25 декабря оккупанты атаковали 27 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов двое гражданских получили ранения.
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