Жертва та поранені: поліція показала наслідки російських обстрілів Херсонщини

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Минулої доби, 17 грудня, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Херсонщини з артилерії, мінометів і БпЛА. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще троє мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Херсонській області, передає RegioNews.

"Від ворожих атак потерпали Херсон, Білозерка, Антонівка, Широка Балка, Садове, Комишани, Дар’ївка, Берислав, Козацьке, Веселе та Гаврилівка", – йдеться у повідомленні.

Через ворожі удари пошкоджені багатоповерхівка, шість приватних будинків та один автомобіль. За фактами воєнних злочинів російської армії правоохоронці розпочали 10 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, 17 грудня російські військові обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Внаслідок атаки загинула 59-річна жінка, яка перебувала на вулиці.