Жертва и раненые: полиция показала последствия российских обстрелов Херсонщины

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За прошедшие сутки, 17 декабря, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонщины из артиллерии, минометов и БпЛА. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще трое мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области, передает RegioNews.

"От вражеских атак пострадали Херсон, Белозерка, Антоновка, Широкая Балка, Садовое, Камышаны, Дарьевка, Берислав, Казацкое, Веселое и Гавриловка", - говорится в сообщении.

Из-за вражеских ударов повреждены многоэтажка, шесть частных домов и один автомобиль. По фактам военных преступлений российской армии правоохранители возбудили уголовные производства.

Напомним, 17 декабря российские военные обстреляли поселок Белозерка Херсонской области. В результате атаки погибла 59-летняя женщина, которая находилась на улице.