Россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Херсоне: есть раненые

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В пятницу утром, 13 декабря, российские войска атаковали беспилотником автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате взрыва ранения получили мирные жители города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, оккупанты атаковали дроном автомобиль с гражданскими около 7:25.

"В результате сброса взрывчатки ранения получили 50-летняя женщина и 35-летний мужчина", – говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные военными РФ.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонщины из артиллерии и БпЛА. В результате вражеских обстрелов двое гражданских погибли, еще четверо ранены.