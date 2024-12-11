Росіяни обстріляли житловий будинок на Херсонщині

фото: Херсонська ОВА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Через ворожий удар у будівлі потрощено дах, вікна, а також паркан", — йдеться в повідомленні.

На щастя, мешканці селища не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару безпілотником по селищу Червоний Маяк Бериславського району. Загарбники поцілили по цивільному авто.

Раніше повідомлялося, що протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.