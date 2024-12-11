Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области

фото: Херсонская ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"Из-за вражеского удара в здании разбиты крыша, окна, а также забор", — говорится в сообщении.

К счастью, жители поселка не пострадали.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли удар беспилотником по поселку Красный Маяк Бериславского района. Захватчики попали по гражданскому авто.

Ранее сообщалось, что в течение суток в Херсонской области в результате российских обстрелов один человек погиб, еще 15 получили ранения.