Оккупанты ударили дроном по Херсону: раненая женщина
В среду, 11 декабря, около 12:20 россияне атаковали дроном Днепровский район Херсона
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.
В результате сброса взрывчатки с дрона 91-летняя женщина, находившаяся на улице, получила взрывную травму и обломочное ранение ноги.
Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте.
Напомним, 11 декабря российские оккупанты нанесли удар беспилотником по поселку Червоный Маяк Бериславского района. Захватчики попали по гражданскому авто.
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