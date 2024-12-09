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У понеділок, 9 грудня, російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Близько 10.30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок цього отримала тілесні ушкодження 44-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці", -– йдеться у повідомленні.

Постраждалу госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням.

Нагадаємо, у Херсонській області протягом минулої доби через російські обстріли одна людина загинула і восьмеро отримали поранення.