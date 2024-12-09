06:36  09 грудня
Як відключатимуть світло 9 грудня: інформація про графіки від Укренерго
10:48  09 грудня
У Києві затримали банду, яка грабувала квартири пенсіонерів під виглядом газовиків
12:34  09 грудня
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2024, 12:29

Росіяни обстріляли центр Херсона: поранена жінка

09 грудня 2024, 12:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 9 грудня, російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Близько 10.30 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок цього отримала тілесні ушкодження 44-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці", -– йдеться у повідомленні.

Постраждалу госпіталізували з вибуховою травмою та осколковим пораненням.

Нагадаємо, у Херсонській області протягом минулої доби через російські обстріли одна людина загинула і восьмеро отримали поранення.

Херсон війна обстріл постраждала
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
Окупанти вкотре атакували Херсон та передмістя: є загиблий і поранені
09 грудня 2024, 13:27
На Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль волонтерів
09 грудня 2024, 13:08
Збитки на 11 млн грн: на Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу
09 грудня 2024, 12:56
У Миколаєві під час ремонтних робіт травмувався працівник аварійної бригади
09 грудня 2024, 12:42
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
09 грудня 2024, 12:34
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
09 грудня 2024, 12:25
У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести російські удари по військових об’єктах
09 грудня 2024, 12:10
На Сумщині прикордонники приземлили ворожий безпілотник
09 грудня 2024, 11:57
На Хмельниччині водій легковика на смерть збив подружжя
09 грудня 2024, 11:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Ігор Семиволос
Артем Карякін "Східний"
Вадим Денисенко
Всі блоги »