Радбез ООН скликає екстрене засідання через російські обстріли України

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Сьогодні, 27 листопада, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, присвячене останнім атакам Росії на критичну інфраструктуру України

Про це повідомив у Twitter представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Regionews.

Засідання заплановане на 17:00 за київським часом.

"Засідання Радбезу ООН, яке скликається у відповідь на звернення України у звʼязку з триваючими злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні", – зазначив Кислиця.

Як зазначають ЗМІ, на порядку денному також буде розгляд запуску Росією нової балістичної ракети по Дніпру, що стався 21 листопада.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно завдає ударів по українських містах і об'єктах інфраструктури, що призводить до значних руйнувань та жертв серед мирного населення. Для атак окупанти застосовують ракети, артилерію, безпілотники й авіацію.

У ніч на 27 листопада російські війська здійснили масовану атаку, використавши 89 ударних дронів, включаючи іранські Shahed та безпілотники невідомого типу. Завдяки зусиллям української ППО вдалося знищити 36 дронів.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали російського агента, який допомагав росіянам бомбардувати Вовчанськ.