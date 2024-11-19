Оккупанты ночью обстреляли Белозерку на Херсонщине: есть разрушения

фото: ОВА

Ночью 19 ноября россияне выпустили по поселку Белозерка на Херсонщине более десятка снарядов

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Из-за попадания повреждены одиннадцать жилых домов – там выбиты стекла, разбиты стены, крыши. Кроме этого, повреждены и частные автомобили, хозяйственные постройки и критическая инфраструктура.

Информации о пострадавших среди жителей нет.

Напомним, в течение 18 ноября российские захватчики избивали по 25 населенным пунктам Херсонской области. В результате вражеских обстрелов два человека погибли и еще двое гражданских пострадали.