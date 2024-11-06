Колаборанту з Херсона оголосили підозру у викраденні тварин з заповідника "Асканія-Нова"

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Правоохоронці повідомили про підозру псевдодиректору заповідника «Асканія-Нова», який незаконно вивіз до Росії червонокнижних тварин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

У поліції нагадали, що після окупації частини Херсонщини росіяни захопили біосферний заповідник "Асканія-Нова". Так званим "директором" був призначений 48-річний житель Херсона, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Слідчі з'ясували, що фігурант протягом 2023 року забезпечив незаконну передачу тварин заповідника до аналогічних російських установ. Зокрема, окупанти вивезли двох зебр Чапмана, двох бізонів американських та стільки ж коней Пржевальського та оленів Давида.

Завдані українському заповіднику збитки оцінюються у понад 22 мільйони гривень.

Дії псевдодиректора заповідника кваліфікували за статтею ККУ про порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.

Нагадаємо, влітку 2023 року з'явилася інформація, що окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозить їх до краснодарського "Сафарі-парку".