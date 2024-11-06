Колаборанту из Херсона объявили подозрение в похищении животных из заповедника "Аскания-Нова"

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Правоохранители сообщили о подозрении псевдодиректору заповедника «Аскания-Нова», незаконно вывезшему в Россию краснокнижных животных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полиции напомнили, что после оккупации части Херсона россияне захватили биосферный заповедник "Аскания-Нова". Так называемым директором был назначен 48-летний житель Херсона, который добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

Следователи выяснили, что фигурант в течение 2023 года обеспечил незаконную передачу животных заповедника в аналогичные российские учреждения. В частности, оккупанты вывезли двух зебр Чапмана, двух бизонов американских и столько же лошадей Пржевальского и оленей Давида.

Нанесенный украинскому заповеднику ущерб оценивается более чем в 22 миллиона гривен.

Действия псевдодиректора заповедника квалифицировали по статье УКУ о нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

Напомним, летом 2023 появилась информация, что оккупационная администрация крадет животных из херсонского заповедника "Аскания-Нова" и перевозит их в краснодарский "Сафари-парк".