Легковушка упала в реку: подробности смертельного ДТП в Херсонской области

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В Бериславском районе на дороге между двумя населенными пунктами легковушка съехала с моста в реку. Мужчина погиб

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла в промежутке времени с вечера 29 до утра 30 октября между Архангельским и Заречным. 69-летний водитель автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением и съехал с разрушенного моста в реку Ингулец. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Правоохранители предварительно установили, опросив свидетелей, что водитель незадолго до происшествия употреблял алкогольные напитки, однако затем сел за руль. Наличие и степень опьянения погибшего установит судмедэкспертиза.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.

Напомним, спасатели извлекли из реки тело погибшего водителя . Также изъяли автомобиль.