Експравоохоронець із Одеси вимагав $60 тис. хабаря, видаючи себе за працівника ДБР

фото: ДБР

Правоохоронці затримали чоловіка, який разом зі спільником вимагав $60 тисяч у мешканця Одеси, видаючи себе за працівника ДБР

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.



У вересні 2024 року чоловік, раніше колишній правоохоронець, вирішив заробити на своєму знайомому, вимагаючи у нього $60 000. Причиною для вимагання було те, що потерпілий нібито заборгував гроші іншому знайомому зловмисника. Для підвищення тиску фігурант залучив спільника, а сам почав видавати себе за співробітника ДБР.

Протягом місяця вони вимагали гроші, погрожуючи та стежачи за родиною потерпілого. Також фігуранти публікували в соціальних мережах провокативні фото членів його сім'ї та надсилали фото й відео, демонструючи переслідування. Під психологічним тиском потерпілий вирішив погодитися на передачу грошей.

"11 жовтня експравоохоронця та його спільника затримали під час одержання частини суми — $25 000", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації.