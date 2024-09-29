На Херсонщині окупанти вбили 4 і поранили 10 цивільних
Вчора, 28 вересня, російські війська били по 22 населених пунктах Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 цивільних, четверо мирних жителів загинули
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під російськими обстрілами опинилися: Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Придніпровське, Широка Балка, Новодмитрівка, Станіслав, Ромашкове, Трифонівка, Кізомис, Ясна Поляна, Одрадокам'янка, Садове, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Томарине, Нова Кам'янка, Саблуківка та місто Херсон.
"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 - дістали поранення", – йдеться у повідомленні.
Росіяни атакували заклад культури, житлові квартали населених пунктів, зокрема багатоповерхівку та 30 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі.
Нагадаємо, у неділю вранці, 29 вересня, російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами. Внаслідок ворожої атаки на місто постраждали 11 людей.