На Харківщині окупанти вбили суддю Верховного суду, який розвозив гумдопомогу

фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 28 вересня, російські війська атакували дроном селище Козача Лопань Харківського району. Внаслідок удару БпЛА по цивільній автівці загинув чоловік, поранені жінки

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer, в якому перебував 61-річний водій. Він загинув на місці.

"Жертвою цинічного удару став суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Також наразі відомо про трьох поранених жінок", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, потерпілі теж перебували в автомобілі. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, у суботу, 28 вересня, війська РФ обстріляли крамницю в селі Ясенове на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав мирний житель, загинула продавчиня та покупець.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського авіаудару по Харкову, який війська ворога здійснили 27 вересня, пошкоджені кілька приватних будинків.