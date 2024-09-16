Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранені ще шестеро людей

фото: Олександр Прокудін/Telegram

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Росіяни завдали ударів, в тому числі з авіації, по десяти населених пунктах області: Садовому, Зеленівці, Комишанах, Кізомису, Бериславу, Новоолександрівці, Михайлівці, Українці, Дудчанах та по місту Херсон.

Внаслідок обстрілів отримали поранення шестеро цивільних.

Зафіксовано влучання по об'єкту критичної інфраструктури.

Також є руйнування житлової інфраструктури - пошкоджені дві багатоповерхівки та шість приватних будинків.

Окрім того, внаслідок обстрілів пошкоджені господарчі споруди, сільгосптехніка та приватні автомобілі.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що протягом минулої доби російські війська завдали 145 ударів по населених пунктах Запорізької області.