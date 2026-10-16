Розстріл трьох українських полонених на агрегатному заводі у Вовчанську: СБУ оголосила нові підозри

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще п’ятьом російським військовим, причетним до розстрілу трьох українських військовополонених на території агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області влітку 2024 року. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews .

За даними СБУ, усі п’ятеро служили у 82-му мотострілецькому полку 69-ї мотострілецької дивізії РФ. Серед них — командир батальйону, який, за даними слідства, наказував убити полонених, військовий, який передавав ці накази виконавцям, а також безпосередні учасники розстрілів.

СБУ назвала підозрюваних:

Олег Дорохов із позивним "Єнот" — майор, командир батальйону, який, за даними слідства, віддавав накази вбити полонених.

Михайло Пасенко із позивним "Красавчік" — рядовий, який керував групою російських військових на території заводу та передавав накази виконавцям.

Георгій Тарнопольський із позивним "Кот" — молодший сержант, якого слідство вважає безпосереднім виконавцем убивства двох українських захисників.

Руслан Кабанов із позивним "Коба" та Владислав Борцов із позивним "Вуду" — рядові, які, за версією слідства, прикривали виконавців під час розстрілу двох полонених.

Як встановило розслідування, у червні 2024 року російські військові допитали українського військовополоненого на захопленій території агрегатного заводу у Вовчанську, після чого вбили його. Воїна відвели до контрольно-пропускного пункту біля адміністративної будівлі підприємства та вистрілили йому в голову.

Приблизно через два тижні росіяни взяли в полон ще двох українських захисників. Їх привезли на завод, допитали та прив’язали до стовпів усередині адміністративної будівлі.

3 липня 2024 року зв’язаних військовополонених відвели до господарського приміщення та розстріляли пострілами в потилицю, повідомляє СБУ.

Раніше за матеріалами СБУ до довічного ув’язнення засудили громадянина РФ Сергія Тужилова на позивний "Алтай". За даними слідства, він особисто вбив одного українського військовополоненого з автоматичної зброї та сприяв організації розстрілу ще двох.

Наразі п’ятьом новим фігурантам заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Дії двох із них додатково кваліфікували як пособництво у злочині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що військовослужбовцю Збройних сил РФ повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням — його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої під час тимчасової окупації частини Херсонської області.