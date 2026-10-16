Київську владу хочуть зобов’язати встановити межі заказника "Межигірське"

Фото: Київська міська прокуратура

Оболонська окружна прокуратура Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати столичну владу встановити межі заказника місцевого значення "Межигірське" площею 5 гектарів. Територію оголосили заповідною ще у 1978 році

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Як повідомляє прокуратура, відомості про обмеження у використанні земель заказника не внесені до Державного земельного кадастру. Також на території не встановили необхідні інформаційні й охоронні знаки.

Відсутність чітко визначених меж створює ризики самовільного зайняття та незаконного використання заповідних земель.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Київської міської військової адміністрації та Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Прокуратура просить суд зобов’язати відповідальні органи розробити й затвердити документацію із землеустрою, внести відомості про межі заказника "Межигірське" до Державного земельного кадастру, а також встановити інформаційні та охоронні державні знаки відповідного зразка.

Нагадаємо, раніше на Одещині скасували незаконну оренду двох ставків у межах Любашівської селищної ради. Йдеться про Кричунівський та Адамівський ставки загальною площею 73 га.