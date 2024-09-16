Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області, є руйнування
Протягом минулої доби російські війська завдали 145 ударів по населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
ОВА отримала шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Ворожі війська застосовували авіабомби, дрони, РСЗВ та артилерію.
Зокрема, під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів: Новоандріївка, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Роботине, Червоне, Мала Токмачка, Малинівка, Полтавка, Залізничне та Преображенка.
Нагадаємо, вдень 15 вересня росіяни атакували Харків КАБами. У місті прогриміли вибухи. Повідомлялося, що російські війська вдарили по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки постраждав 41 житель Харкова.