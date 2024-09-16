фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні бойові втрати російських військ в Україні за час повномасштабної війни на 16 вересня 2024 року становлять приблизно 634 860 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зокрема, протягом минулої доби українські військові ліквідували 1060 російських загарбників.

Також повідомляється про втрати бойової техніки ворога: 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 29 безпілотників, 28 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень окупаційні російські війська скинули на Україну понад 800 керованих авіабомб. Загарбники випустили по нашій державі близько 30 ракет та 300 ударних дронів.