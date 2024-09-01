Удари по Херсонщині: росіяни вбили цивільного, пошкоджені житлові будинки

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Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Антонівка, Берислав, Бургунка, Велетенське, Дар'ївка, Михайлівка, Понятівка, Придніпровське, Новоберислав, Новокаїри, Новорайськ, Садове, Кізомис, Шляхове та місто Херсон.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", — йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили в освітній заклад, житлові квартали населених пунктів Херсонщини, зокрема три приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Олександр Прокудін додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили один "Shahed-131/136".

Нагадаємо, вночі над Дніпропетровщиною ППО приземлила два російські "шахеди". Внаслідок атак на регіон постраждали двоє людей - 72-річна жінка та 66-річний чоловік.