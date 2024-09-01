Російські війська атакували 10 населених пунктів Запорізької області
Впродовж минулої доби російські окупанти 164 рази били по 10 населених пунктах Запорізької області. Через ворожі атаки зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", — йдеться в повідомленні.
Впродовж доби війська Росії здійснили:
- авіаудар по Левадному;
- 66 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку;
- вісім обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку та Роботине;
- 89 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки та Новоданилівки.
Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова на Харківщині. Загарбники влучили у будинок, виникла пожежа. Загинули дві жінки, серед 10 постраждалих – дві дитини.
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