Російські війська атакували 10 населених пунктів Запорізької області

19 серпня 2024

"Беруть тих, у кого немає проблем із ТЦК": військовозобовʼязаним чоловікам стає все важче знайти роботу

Посилення мобілізації наприкінці весни цього року досить потужно вплинуло на ринок праці в Україні. Ситуація на ньому була й так напруженою, адже багато фахівців за останні два роки виїхали за кордон ...