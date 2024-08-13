Масовані обстріли Херсонщини: росіяни вбили 1 і поранили 17 цивільних

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Упродовж минулої доби, 12 серпня, російська армія обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів одна людина загинула, постраждали 17 мирних жителів, серед яких двоє дітей

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Придніпровське, Томина Балка, Станіслав, Зимівник, Понятівка, Антонівка, Дар'ївка, Садове, Музиківка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Михайлівка, Крупиця, Одрадокам'янка, Шляхове, Веселе та місто Херсон

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 - дістали поранення, з них - 2 дитини", — йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили в адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема сім багатоповерхівок та 36 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газогін, господарські споруди, приватні автомобілі та автівку "швидкої".

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 12 серпня, російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу житлових кварталів міста постраждали троє людей, серед яких 5-річна дитина.