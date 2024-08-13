На Запоріжжі росіяни обстріляли сім населених пунктів: є руйнування інфраструктури
Протягом минулої доби російські загарбники 386 разів били по семи населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що минулої доби війська РФ здійснили:
- авіаційний удар по Малинівці;
- 247 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне;
- 12 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Оріхів;
- 126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки, та Левадного.
Раніше повідомлялося, що ймовірними причинами пожежі на Запорізькій атомній електростанції може бути недбалість російських окупантів або свідомий підпал.
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