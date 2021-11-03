Один з виконавців нападу на активістку Катерину Гандзюк вийшов на свободу

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Віктор Горбунов, один із виконавців нападу на Катерину Гандзюк, вийшов на свободу по умовно-достроковому звільненню

Горбунов з п’яти виконавців нападу отримав найм’якіше покарання – три роки позбавлення волі, пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Чотири нападники та Сергій Торбін, який координував їх дії, отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вирок набув законної сили у липні 2019 року.

Віктор Горбунов купував сірчану кислоту, якою облили Гандзюк 31 липня 2018 року. Суд призначив Горбунову найменший термін ув'язнення – три роки, і нещодавно він вийшов по умовно-достроковому звільненню.

31 липня 2018 року близько 8:30 невідомий облив активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де мешкала політикиня, в той час, коли вона йшла на роботу. 4 листопада Катерина померла. Офіційна причина смерті — поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39 % тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини

17 серпня 2018 року затримано двох громадян України, які за версією слідства є співучасниками організації замаху — Володимира Васяновича та Сергія Торбіна. Прокурор зазначив, що на них як співучасників замаху на Гандзюк вказують свідчення інших учасників справи — Горбунова, Грабчука та Вишневського. Усі виконавці є колишніми учасниками війни на Донбасі, розвідниками п'ятого батальйону Української добровольчої армії.

Пізніше було затримано і тодішнього очільника Херсонської облради Владислава Мангера за підозрою у скоєнні злочину. 15 жовтня Київський апеляційний суд залишив Мангера під вартою