Один из исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк вышел на свободу

из открытых источников

Виктор Горбунов, один из исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению

Горбунов из пяти исполнителей нападения получил самое мягкое наказание-три года лишения свободы, пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Четыре нападающих и Сергей Торбін, который координировал их действия, получили наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Приговор вступил в законную силу в июле 2019 года.

Виктор Горбунов покупал серную кислоту, которой облили Гандзюк 31 июля 2018 года. Суд назначил Горбунову наименьший срок заключения – три года, и недавно он вышел по условно-досрочному освобождению.

31 июля 2018 года около 8:30 неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила депутат Херсонского городского совета, в то время, когда она шла на работу. 4 ноября Екатерина умерла. Официальная причина смерти-полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39 % тела в результате нападения с использованием химического вещества

17 августа 2018 года задержаны двое граждан Украины, которые по версии следствия являются соучастниками организации покушения — Владимир Васянович и Сергей Торбин. Прокурор отметил, что на них как соучастников покушения на Гандзюк указывают показания других участников дела — Горбунова, Грабчука и Вишневского. Все исполнители являются бывшими участниками войны на Донбассе, разведчиками пятого батальона Украинской добровольческой армии.

Позже был задержан и тогдашнего главы Херсонского облсовета Владислава Мангера по подозрению в совершении преступления. 15 октября Киевский апелляционный суд оставил Мангера под стражей