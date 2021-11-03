Нацгвардія охоронятиме COVID-лікарню у Херсоні
Бійці Національної гвардії України охоронятимуть територію міської лікарні ім. Карабелеша. У цій лікарні розміщують пацієнтів із коронавірусом
Про це інформує RegioNews, посилаючись на сторінку в/ч 3056 Національної гвардії України у Facebook.
"Шляхом несення служби у три зміни, цілодобово, гвардійці стежитимуть за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів. До сьогодні лікарню охороняли бійці батальйону "Херсон"", - розповів заступник командира військової частини 3056 Олег Ліщишин.
За його словами, бійців забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими речовинами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині мобільний госпіталь вже заповнений наполовину.
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