Нацгвардія охоронятиме COVID-лікарню у Херсоні

Про це інформує RegioNews, посилаючись на сторінку в/ч 3056 Національної гвардії України у Facebook.

"Шляхом несення служби у три зміни, цілодобово, гвардійці стежитимуть за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів. До сьогодні лікарню охороняли бійці батальйону "Херсон"", - розповів заступник командира військової частини 3056 Олег Ліщишин.

За його словами, бійців забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими речовинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині мобільний госпіталь вже заповнений наполовину.