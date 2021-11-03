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03 листопада 2021, 15:49 177

Нацгвардія охоронятиме COVID-лікарню у Херсоні

03 листопада 2021, 15:49 177
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Бійці Національної гвардії України охоронятимуть територію міської лікарні ім. Карабелеша. У цій лікарні розміщують пацієнтів із коронавірусом

Про це інформує RegioNews, посилаючись на сторінку в/ч 3056 Національної гвардії України у Facebook.

"Шляхом несення служби у три зміни, цілодобово, гвардійці стежитимуть за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів. До сьогодні лікарню охороняли бійці батальйону "Херсон"", - розповів заступник командира військової частини 3056 Олег Ліщишин.

За його словами, бійців забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими речовинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині мобільний госпіталь вже заповнений наполовину.

Нацгвардія

 
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