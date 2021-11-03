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03 ноября 2021, 15:49 223

Нацгвардия будет охранять COVID-больницу в Херсоне

03 ноября 2021, 15:49 223
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Бойцы Национальной гвардии Украины будут охранять территорию городской больницы им. Карабелеша. В этой больнице размещают пациентов с коронавирусом

Об этом информирует RegioNews, ссылаясь на страницу в/ч 3056 Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Путем несения службы в три смены, круглосуточно, гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мер. До сих пор больницу охраняли бойцы батальона "Херсон"", - рассказал заместитель командира воинской части 3056 Олег Лищишин.

По его словам, бойцов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине мобильный госпиталь уже заполнен наполовину.

Нацгвардия

 
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