ЦВК опрацювала понад 97% протоколів на довиборах на Херсонщині: лідирує представник "Слуги народу"

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія опублікувала попередні дані щодо голосування на довиборах у Раду по округу №184 у Херсонській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Так, в одномандатному виборчому окрузі №184 за результатами обробки більше ніж 97% дільничних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Козир Сергій В'ячеславович. Він набирає понад 64% голосів виборців.

Його найближчі конкуренти - Йосипенко Ігор Васильович від партії "Європейська солідарність" та Одарченко Катерина Юріївна від "Національної платформи" мають 14,32% та 5,75% відповідно.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія повідомила про підсумкову явку на проміжних виборах народних депутатів - вона склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області та 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області.