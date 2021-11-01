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01 листопада 2021, 12:42 25

ЦВК опрацювала понад 97% протоколів на довиборах на Херсонщині: лідирує представник "Слуги народу"

01 листопада 2021, 12:42 25
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Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія опублікувала попередні дані щодо голосування на довиборах у Раду по округу №184 у Херсонській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ЦВК.

Так, в одномандатному виборчому окрузі №184 за результатами обробки більше ніж 97% дільничних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Козир Сергій В'ячеславович. Він набирає понад 64% голосів виборців.

Його найближчі конкуренти - Йосипенко Ігор Васильович від партії "Європейська солідарність" та Одарченко Катерина Юріївна від "Національної платформи" мають 14,32% та 5,75% відповідно.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія повідомила про підсумкову явку на проміжних виборах народних депутатів - вона склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області та 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області.

партія голосування ЦВК Кандидат Херсонська область

 
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