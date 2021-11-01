ЦИК обработала более 97% протоколов на довыборах в Херсонщине: лидирует представитель "Слуги народа"

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные по голосованию на довыборах в Раду по округу №184 в Херсонской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, в одномандатном избирательном округе №184 по результатам обработки более 97% участковых протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Козырь Сергей Вячеславович. Он набирает более 64% голосов избирателей.

Его ближайшие конкуренты - Йосипенко Игорь Васильевич от партии "Европейская солидарность" и Одарченко Екатерина Юрьевна от "Национальной платформы" имеют 14,32% и 5,75% соответственно.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия сообщила об итоговой явке на промежуточных выборах народных депутатов - она составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.