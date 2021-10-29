На Херсонщині вже розгорнули мобільний госпіталь

Фото: сайт ДСНС

У Каховці Херсонської області розгорнули мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій, який вже готовий прийняти 120 хворих коронавірусом

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Мобільний госпіталь розгорнули на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні імені сім'ї Панкеєвих. Його готовність проінспектував голова ДСНС України Микола Ільченко.

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він повністю автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення. Місткість комплексу становить 120 ліжко-місць.

Нагадаємо, що вперше мобільний COVID-госпіталь розгорнули у Івано-Франківській області - це було у квітні цього року. Тоді у регіоні спостерігалася вкрай несприятлива епідемічна ситуація.