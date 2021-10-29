На Херсонщине уже развернули мобильный госпиталь

Фото: сайт ГСЧС

В Каховке Херсонской области развернули мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который уже готов принять 120 больных коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Мобильный госпиталь развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Его готовность проинспектировал председатель ГСЧС Украины Николай Ильченко.

Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, включая палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и мачтами освещения. Вместимость комплекса составляет 120 койко-мест.