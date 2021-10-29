На Херсонщине уже развернули мобильный госпиталь
В Каховке Херсонской области развернули мобильный госпиталь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который уже готов принять 120 больных коронавирусом
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Мобильный госпиталь развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых. Его готовность проинспектировал председатель ГСЧС Украины Николай Ильченко.
Мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, включая палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и мачтами освещения. Вместимость комплекса составляет 120 койко-мест.
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