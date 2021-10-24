На Херсонщине внедорожник врезался в дерево: погибли четыре человека

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области погибли четыре человека, в том числе двое детей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ДТП произошло около 01:00 в ночь на 24 октября между селами Давидов Брод и Малая Александровка.

В дерево врезался внедорожник Volkswagen Touareg. Из-за ДТП погибли 4 человека, в том числе дети 2006 года рождения.

Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали еще двоих детей 2004 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Золочевском районе на трассе "Львов-Тернополь" произошло столкновение военного грузовика "Урал" и автомобиля "Volkswagen Caddy". В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.