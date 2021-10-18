09:04  18 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження
10:13  18 жовтня
У регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію - МОЗ
08:09  18 жовтня
На Донбасі за добу зафіксували чотири порушення, бойовики гатили з гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 жовтня 2021, 09:04 76

COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження

18 жовтня 2021, 09:04 76
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби, 17 жовтня, в Україні виявили 9524 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових захворілих 790 дітей та 122 медпрацівники. Протягом доби було госпіталізовано 3 127 осіб та одужали 3 421 особу. Також за добу зафіксували 177 летальних випадків.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Одеській (1 367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703), Львівській (546), Запорізькій (542), Донецькій (537) і в Києві (416).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 644 694 осіб, з них 2 329 418 осіб одужали, 60 810 осіб померли.

Нагадаємо, раніше в МОЗ прогнозували, що в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.

коронавірус ушпиталення МОЗ медики область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua