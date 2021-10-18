COVID в Україні: за добу виявили понад 9,5 тисяч випадків зараження

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Протягом попередньої доби, 17 жовтня, в Україні виявили 9524 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Серед нових захворілих 790 дітей та 122 медпрацівники. Протягом доби було госпіталізовано 3 127 осіб та одужали 3 421 особу. Також за добу зафіксували 177 летальних випадків.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано в Одеській (1 367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703), Львівській (546), Запорізькій (542), Донецькій (537) і в Києві (416).

Всього за час пандемії в Україні захворіли - 2 644 694 осіб, з них 2 329 418 осіб одужали, 60 810 осіб померли.

Нагадаємо, раніше в МОЗ прогнозували, що в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.