Під Херсоном затримали підлітка, який спалив живцем безхатька
В селищі міського типу Велика Олександрівка на одній із вулиць біля паркану знайшли обгоріле тіло мертвого 41-річного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
Так, 8 жовтня близько 20:15 до поліції зателефонувала медпрацівник Бериславського району. Вона повідомила, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого чоловіка.
В ході огляду місця події поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу.
Як розповів заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Віталій Марчук, потерпілим виявився 41-річний місцевий мешканець. За попередніми даними чоловік зловживав спиртними напоями.
Під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного. До скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 14-річний житель селища, який раніше вже потрапляв в поле зору поліції.
Наразі підліток затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Раніше повідомлялось, що у столиці на одному з міських кладовищ знайшли тіло чоловіка зі слідами побиття. Оперативники встановили, що вбитий був безхатьком і проживав на цьому ж кладовищі. В результаті слідчо-розшукових дій було затримано підозрюваного у вбивстві.