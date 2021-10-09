14:13  09 жовтня
На Рівненщині не допускатимуть до навчання невакцинованих від поліомієліту дітей
10:44  09 жовтня
В Кабміні крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів - Арахамія
10:02  09 жовтня
Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених озброєнь, є поранений
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2021, 13:42 94

Під Херсоном затримали підлітка, який спалив живцем безхатька

09 жовтня 2021, 13:42 94
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В селищі міського типу Велика Олександрівка на одній із вулиць біля паркану знайшли обгоріле тіло мертвого 41-річного чоловіка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, 8 жовтня близько 20:15 до поліції зателефонувала медпрацівник Бериславського району. Вона повідомила, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого чоловіка.

В ході огляду місця події поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу.

Як розповів заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Віталій Марчук, потерпілим виявився 41-річний місцевий мешканець. За попередніми даними чоловік зловживав спиртними напоями.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного. До скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 14-річний житель селища, який раніше вже потрапляв в поле зору поліції.

Наразі підліток затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у столиці на одному з міських кладовищ знайшли тіло чоловіка зі слідами побиття. Оперативники встановили, що вбитий був безхатьком і проживав на цьому ж кладовищі. В результаті слідчо-розшукових дій було затримано підозрюваного у вбивстві.

підпал діти алкоголь поліція Херсонська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram