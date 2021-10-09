Під Херсоном затримали підлітка, який спалив живцем безхатька

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, 8 жовтня близько 20:15 до поліції зателефонувала медпрацівник Бериславського району. Вона повідомила, що на одній із вулиць біля паркану лежить обгоріле тіло мертвого чоловіка.

В ході огляду місця події поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав опіки внаслідок підпалу одягу.

Як розповів заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Віталій Марчук, потерпілим виявився 41-річний місцевий мешканець. За попередніми даними чоловік зловживав спиртними напоями.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного. До скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним 14-річний житель селища, який раніше вже потрапляв в поле зору поліції.

Наразі підліток затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у столиці на одному з міських кладовищ знайшли тіло чоловіка зі слідами побиття. Оперативники встановили, що вбитий був безхатьком і проживав на цьому ж кладовищі. В результаті слідчо-розшукових дій було затримано підозрюваного у вбивстві.