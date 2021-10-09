Под Херсоном задержали подростка, который сжег заживо бездомного
В поселке городского типа Великая Александровка на одной из улиц возле забора нашли обгоревшее тело мертвого 41-летнего мужчины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
Так, 8 октября около 20:15 в полицию позвонил медработник Бериславского района. Он сообщил, что на одной из улиц у забора лежит обгоревшее тело мертвого мужчины.
В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды.
Как рассказал заместитель начальника следственного управления областного главка полиции Виталий Марчук, потерпевшим оказался 41-летний местный житель. По предварительным данным мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
Во время проведения следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого подозреваемого. К совершению поджога одежды потерпевшего может быть причастен 14-летний житель поселка, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.
В настоящее время подросток задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в столице на одном из городских кладбищ нашли тело мужчины со следами избиения. Оперативники установили, что убитый был бездомным и жил на этом же кладбище. В результате следственно-розыскных действий был задержан подозреваемый в убийстве.