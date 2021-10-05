На Херсонщині посилили карантин

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В п'яти територіальних громадах Херсонщини посилили карантин. Нові обмеження набудуть чинності з середи

За рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій карантин посилили у Каланчацькій, Генічеській, Новокаховській, Олешківській та Херсонській територіальних громадах, пише RegioNews з посиланням на офіційну сторінку Херсонської облдержадміністрації.

Посилений карантин почне діяти з 00.00 годин 6 жовтня.

На території цих громад забороняється:

проводити масові розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, крім тих, у яких беруть участь понад 80% вакцинованих;

у кафе, ресторанах, барах, нічних клубах та дискотеках не можна проводити святкові заходи, корпоративи, тематичні вечірки;

у закладах освіти проводити масові заходи, батьківські збори, екскурсійні поїздки тощо;

Керівникам зазначених громад регіональна комісія рекомендувала перевести з 06 жовтня 2021 року на дистанційне навчання всі заклади освіти, крім дошкільних закладів, 1 – 4 та 11 класів закладів загальної середньої освіти.

Крім того, на території всієї області посилять роботу COVID-патрулів.

Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні почали діяти нові карантинні правила.

Так, при потраплянні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. Також в цій зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.

Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.

Крім цього почали діяти внутрішні covid-сертифікати

"жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів;

"зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.

Кольорові сертифікати будуть доступні тільки в додатку "Дія".

Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.