На Херсонщині посилили карантин
В п'яти територіальних громадах Херсонщини посилили карантин. Нові обмеження набудуть чинності з середи
За рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій карантин посилили у Каланчацькій, Генічеській, Новокаховській, Олешківській та Херсонській територіальних громадах, пише RegioNews з посиланням на офіційну сторінку Херсонської облдержадміністрації.
Посилений карантин почне діяти з 00.00 годин 6 жовтня.
На території цих громад забороняється:
проводити масові розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, крім тих, у яких беруть участь понад 80% вакцинованих;
у кафе, ресторанах, барах, нічних клубах та дискотеках не можна проводити святкові заходи, корпоративи, тематичні вечірки;
у закладах освіти проводити масові заходи, батьківські збори, екскурсійні поїздки тощо;
Керівникам зазначених громад регіональна комісія рекомендувала перевести з 06 жовтня 2021 року на дистанційне навчання всі заклади освіти, крім дошкільних закладів, 1 – 4 та 11 класів закладів загальної середньої освіти.
Крім того, на території всієї області посилять роботу COVID-патрулів.
Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні почали діяти нові карантинні правила.
Так, при потраплянні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.
У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. Також в цій зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.
Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.
Крім цього почали діяти внутрішні covid-сертифікати
"жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів;
"зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.
Кольорові сертифікати будуть доступні тільки в додатку "Дія".
Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.