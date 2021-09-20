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20 вересня 2021, 08:26 2954

В Україні з 20 вересня діють нові карантинні правила

20 вересня 2021, 08:26 2954
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Фото з відкритих джерел
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З 20 вересня в Україні починають діяти нові правила карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Всі обмеження починають діяти після переходу країни в "жовту" зону. Так, при потраплянні країни в "жовту" зону вводяться обмеження на кількість відвідувачів у фітнес-центрах, число учасників масових заходів, а в кіно і театрах заповненість залів не повинно перевищувати 50%.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кіно, театрів, ТРЦ, шкіл ринків. Також в цій зоні працювати можуть тільки АЗС, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта і ветклініки.

Новими правилами передбачені привілеї для вакцинованих. Так, в "жовтій" зоні обмежень можна уникнути маючи хоча б одну дозу вакцини, в "червоній" - дві дози.

Також з 20 вересня починають діяти два види внутрішніх сертифікатів:

  • "жовтий" - для однієї дози, видається на 120 днів;
  • "зелений" - для двох доз, видається на 365 днів.

Кольорові сертифікати будуть доступні тільки в додатку "Дія".

Крім того, сертифікат буде містити інформацію про негативний тест (діє 72 години) і про те, що людина перехворіла.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні.

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