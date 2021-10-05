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05 октября 2021, 14:54 280

На Херсонщине усилили карантин

05 октября 2021, 14:54 280
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из открытых источников
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В пяти территориальных общинах Херсонщины усилили карантин. Новые ограничения вступят в силу со среды

По решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям карантин усилили в Каланчакской, Генической, Новокаховской, Олешковской и Херсонской территориальных общинах, пишет RegioNews со ссылкой на официальную страницу Херсонской облгосадминистрации.

Усиленный карантин начнет действовать с 00.00 часов 6 октября.

На территории этих общин запрещается:

проводить массовые развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, кроме тех, в которых принимают участие более 80% вакцинированных;

в кафе, ресторанах, барах, ночных клубах и дискотеках нельзя проводить праздничные мероприятия, корпоративы, тематические вечеринки;

в учебных заведениях проводить массовые мероприятия, родительские собрания, экскурсионные поездки и тому подобное;

Руководителям указанных обществ региональная комиссия рекомендовала перевести с 06 октября 2021 года на дистанционное обучение все учебные заведения, кроме дошкольных учреждений, 1 – 4 и 11 классов учреждений общего среднего образования.

Кроме того, на территории всей области усилят работу COVID-патрулей.

Напомним, что с 20 сентября в Украине начали действовать новые карантинные правила.

Так, при попадании страны в "желтую" зону вводятся ограничения на количество посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполняемость залов не должно превышать 50%.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. Также в этой зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в "желтой" зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в "красной" - две дозы.

Кроме этого начали действовать внутренние covid-сертификаты

"Желтый" - для одной дозы, выдается на 120 дней

"Зеленый" - для двух доз, выдается на 365 дней.

Цветные сертификаты будут доступны только в приложении "Дія".

Кроме того, сертификат будет содержать информацию о отрицательный тест (действует 72 часа) и о том, что человек переболел.

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