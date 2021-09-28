На Херсонщині знайшли в теплицях коноплю вартістю близько мільйона гривень
В селі Монастирське Бериславського району поліцейські вилучили насадження елітних сортів коноплі. Вартість забороненої речовини за цінами "чорного ринку" становить близько мільйона гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
Поблизу села Монастирське на полі в парнику поліцейські виявили 56 кущів елітних сортів коноплі.
Вилучені рослини направлені на дослідження. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.
Нагадаємо, що за вирощування понад 50 кущів коноплі передбачене покарання в виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Раніше повідомлялось, що на Київщині ліквідували плантацію коноплі вартістю понад 20 мільйонів.
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