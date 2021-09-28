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28 вересня 2021, 11:36 15

На Херсонщині знайшли в теплицях коноплю вартістю близько мільйона гривень

28 вересня 2021, 11:36 15
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Фото: Нацполіція
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В селі Монастирське Бериславського району поліцейські вилучили насадження елітних сортів коноплі. Вартість забороненої речовини за цінами "чорного ринку" становить близько мільйона гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Поблизу села Монастирське на полі в парнику поліцейські виявили 56 кущів елітних сортів коноплі.

Вилучені рослини направлені на дослідження. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.

Нагадаємо, що за вирощування понад 50 кущів коноплі передбачене покарання в виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше повідомлялось, що на Київщині ліквідували плантацію коноплі вартістю понад 20 мільйонів.

наркотики поліція Херсонська область аграрії поле

 
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