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22 вересня 2021, 14:49 550

На Київщині ліквідували плантацію коноплі вартістю понад 20 мільйонів

22 вересня 2021, 14:49 550
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Фото: з відкритих джерел
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В Бориспільському районі на полі площею 3 гектари правоохоронці виявили плантацію коноплі вартістю понад 20 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію України.

Загальна площа посіву становить понад 3 гектари. З цієї ділянки вилучили майже 100 000 рослин. Вартість виявленої наркосировини за цінами "чорного" ринку перевищує 20 мільйонів гривень", йдеться у повідомленні.

Відібрані зразки вилучили та направлили для проведення відповідних експертних досліджень. Решту рослин знищено.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату.

Також поліція Вінниччини викрила міжрегіональну групу торговців наркотиками.

наркотики поліція правоохоронці область поле

 
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