На Київщині ліквідували плантацію коноплі вартістю понад 20 мільйонів
В Бориспільському районі на полі площею 3 гектари правоохоронці виявили плантацію коноплі вартістю понад 20 мільйонів гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію України.
Загальна площа посіву становить понад 3 гектари. З цієї ділянки вилучили майже 100 000 рослин. Вартість виявленої наркосировини за цінами "чорного" ринку перевищує 20 мільйонів гривень", йдеться у повідомленні.
Відібрані зразки вилучили та направлили для проведення відповідних експертних досліджень. Решту рослин знищено.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше у Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату.
Також поліція Вінниччини викрила міжрегіональну групу торговців наркотиками.
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