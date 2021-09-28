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28 сентября 2021, 11:36 15

На Херсонщине нашли в теплицах коноплю стоимостью около миллиона гривен

28 сентября 2021, 11:36 15
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Фото: Нацполиция
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В селе Монастырское Бериславского района полицейские изъяли насаждения элитных сортов конопли. Стоимость запрещенного вещества по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Вблизи села Монастырское на поле в парнике полицейские обнаружили 56 кустов элитных сортов конопли.

Изъятые растения направлены на исследование. По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, что за выращивание более 50 кустов конопли предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что на Киевщине ликвидировали плантацию конопли стоимостью более 20 миллионов.

наркотики полиция Херсонская область аграрии поле

 
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